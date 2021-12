Een potje kaarten met opa? Albert geeft een snelcursus rikken

Het is een Brabants kaartspel wat vrijwel iedereen kent, maar waarvan steeds minder mensen alle regels weten. Rikken. Een spel wat opa's en oma's uitleggen aan hun kleinkinderen. Maar hoe het nou precies moet? Albert en zijn kaartvrienden geven tips.

Rikken is zo'n typisch spel wat je van opa en oma leert. En het is ook nog eens hartstikke Brabants, zo vertelt Albert Merks thuis aan de eettafel in Son. "Het spel komt oorspronkelijk uit Brabant en België. Maar in België is het helemaal verwaterd en spelen ze het niet meer. Maar in Brabant spelen ze het daarentegen volop!"

De 78-jarige Albert is een fanatiek 'rikker'. Elke week komt hij samen met Willem Trommels (65), Roel Vos (77) en Gerdien Kusters (67). "We spelen dan een hele hoop potjes. Het is een gezellige avond met een hapje en een drankje d'r bij. Of je wel of niet met geld kaart, is niet belangrijk. Het is gewoon voor de gezelligheid."

Dat rikken een spel is dat niet iedereen meteen begrijpt, weet ook Albert. "Het is heel lastig uit te leggen. Je leert het het snelst door mee te kijken en het volgende potje mee te doen." Als onze verslaggever dan toch vraag om een korte, samenvattende uitleg, moet Albert lachen. "Dat is niet te doen. Je kunt het beter aan je opa of oma vragen. Die weten het als de beste!"

Wil jij dit jaar indruk maken of je opa of oma? Luister dan goed naar de volgende tips van Albert: