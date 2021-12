Overvaller die schoot in drukke supermarkt verdient cel en tbs, vindt OM

Agenten voor de Albert Heijn aan de Dalempromenade in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Een 19-jarige Eindhovenaar die afgelopen juli schoot tijdens een overal op een Albert Heijn in Tilburg, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt vier jaar de cel in. Ook is er tbs met dwangverpleging tegen hem geëist.

De man stapte op een drukke zaterdagmiddag begin juli de supermarkt aan de Dalempromenade binnen en richtte een wapen op twee caissières. Vervolgens schoot hij in het plafond. Bij de uitgang richtte hij het wapen op een derde medewerker van de supermarkt. Bij de overval maakte de man honderdvijftig euro buit. Een getuige zag hoe de man zich omkleedde in een steegje, de politie kon hem daardoor kort na de overval oppakken. Moeder beschermt kind tijdens overval

Op de bewakingsbeelden van de supermarkt is te zien hoe de klanten wegduiken. “Een moeder die zichtbaar haar kind beschermt, is tekenend voor de situatie. Hoe moet zij haar zoontje uitleggen wat daar gebeurd is? Hoe gaat zij hem ervan overtuigen dat dit niet nog een keer zal gebeuren”, vroeg de officier van justitie zich af ‘Verdachte niet te behandelen’

Volgens de gedragsdeskundigen die de verdachte hebben geanalyseerd, is hij niet te behandelen, laat het OM weten: “De kans op herhaling is erg groot en hij zou geen moment spijt hebben getoond van zijn daden. Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijk dat er niet nog meer supermarkten en burgers de dupe kunnen worden van de verdachte.” Om die reden is tbs met dwangverpleging na de gevangenisstraf een passende maatregel, volgens het OM. LEES OOK: Jacco staat te trillen na overval AH: 'Ik stond twee plaatsen achter dader'

