Jacco staat te trillen na overval AH: 'Ik stond twee plaatsen achter dader'

Jacco staat zaterdagavond, anderhalf uur na de gewapende overval in de Albert Heijn-supermarkt aan de Dalempromenade in Tilburg, nog steeds te trillen. Hij stond twee plaatsen achter de man toen die ineens een wapen trok.

"Ik stond bij de kassa en ineens zie ik hem dat pistool uit zijn linker broekzak halen", vertelt Jacco. "Geld, geld of ik schiet je neer schreeuwde hij tegen de caissière en hij richtte het wapen op haar. Ik ben meteen onder de toonbank gekropen. Daar heb ik gewacht tot de situatie veilig was."

Alerte getuige De verdachte ging er na de overval te voet vandoor maar kon korte tijd later dankzij een alerte getuige worden aangehouden in de buurt van de winkel.

Op het moment dat de overval plaatsvond, was het druk in de winkel. Voor de klanten die het zagen gebeuren is, net als voor het personeel van de supermarkt, slachtofferhulp ingeschakeld.