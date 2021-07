Overvaller die schoot in drukke supermarkt in Tilburg is jonge Eindhovenaar

Agenten voor de Albert Heijn aan de Dalempromenade in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

De man die zaterdagmiddag een schot loste in de Albert Heijn-supermarkt aan de Dalempromenade in Tilburg is een 18-jarige Eindhovenaar. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

De man kon dankzij een getuige kort na de overval worden aangehouden op het Sneekpad.

'Ik ben meteen onder de toonbank gekropen'

De overval vond rond vijf uur zaterdagmiddag plaats. Jacco stond twee plaatsen achter de man bij de kassa toen die ineens een wapen trok.

"Ineens zag ik hem dat pistool uit zijn linker broekzak halen", vertelde Jacco zaterdagavond aan Omroep Brabant. "Geld, geld of ik schiet je neer, schreeuwde hij tegen de caissière en hij richtte het wapen op haar. Ik ben meteen onder de toonbank gekropen. Daar heb ik gewacht tot de situatie veilig was."

De verdachte ging er na de overval met geld vandoor, maar ver kwam hij dankzij de getuige die hem achtervolgde dus niet. De getuige gaf tijdens de achtervolging namelijk aan de politie door waar de verdachte zich bevond. Zo konden agenten de overvaller snel in de kraag grijpen. Hij had het vuurwapen en het buitgemaakte geld op dat moment nog bij zich.

Slachtofferhulp

Op het moment dat de overval plaatsvond, was het druk in de winkel. Voor de klanten die alles zagen gebeuren is, net als voor het personeel van de supermarkt, slachtofferhulp ingeschakeld.

