Schot gelost bij overval in AH Tilburg: 'Veel klanten zagen het gebeuren'

De overvaller kon in de buurt van de Tilburgse Albert Heijn worden aangehouden.

Tijdens een overval in de Albert Heijn-supermarkt aan de Dalempromenade in Tilburg is zaterdagmiddag rond halfvijf een schot gelost.

"Het schot werd gelost bij de zelfscankassa's. Daar zie je een gat in het plafond", laat een ooggetuige weten. "De huls lag onder een winkelmandje."

Druk in de winkel

Het was druk in de winkel toen de overval plaatsvond. Voor de klanten is, net zoals voor het personeel van de supermarkt, slachtofferhulp ingeschakeld. "Heel veel klanten zagen namelijk wat er gebeurde."

De verdachte ging er na de overval te voet vandoor en is korte tijd later - dankzij een alerte getuige - aangehouden in de buurt van de winkel.

De kogelhuls kwam bij een winkelmandje van de Albert Heijn terecht.

Agenten voor de Albert Heijn aan de Dalempromenade in Tilburg.

