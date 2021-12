112-nieuws: autobrand in Geldrop • brand appartementencomplex Waalre

De brandweer kon niet voorkomen dat beide auto's in Geldrop verloren gingen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Auto's in vlammen op in Geldrop.

Brand in appartementencomplex Waalre.

Liveblog

05.21 Auto's in vlammen op in Geldrop In de Reinoutlaan in Geldrop zijn vrijdagnacht twee auto's in vlammen opgegaan. Het vuur werd ontdekt nadat een harde klap klonk in de omgeving, laat een correspondent weten. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat beide auto’s verloren gingen.

23.09 Brand appartementencomplex Waalre In Waalre woedde vrijdagavond brand op de eerste etage van een appartementencomplex aan de Malvalaan. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand zou volgens een correspondent ontstaan zijn door een combinatie van kaarsen en kunstgras. De brand in het appartementencomplex in Waalre zou ontstaan zijn door een combinatie van kaarsen en kunstgras (foto: Rico Vogels/SQ Vision).. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.