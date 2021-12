Coronanieuws: kabinet kondigt harde lockdown aan tot en met 14 januari

17.51



Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de mogelijkheid om examens en toetsen in te plannen tijdelijk bevroren vanwege de persconferentie van zaterdagavond. Volgens ingewijden zal het kabinet een harde lockdown aankondigen. Dit betekent waarschijnlijk ook dat niet-medische contactberoepen, zoals rijinstructeurs, hun werk niet mogen uitvoeren.

De lockdown gaat zondag om vijf uur 's nachts in en geldt tot zeker 14 januari, zo is de verwachting. Sinds vijf uur 's middags is het niet mogelijk om in het systeem van het CBR examens en toetsen te reserveren of te wijzigen.

"Mochten de maatregelen van het kabinet gevolgen hebben voor de dienstverlening van het CBR, dan zullen we de benodigde aanpassingen in de systemen moeten doorvoeren. Zodra de systemen weer open kunnen, dan melden we dat direct", meldt de organisatie op de website. Volgens een woordvoerster van het CBR houdt de rijschoolbranche voorlopig "met alles rekening".