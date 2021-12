Coronanieuws: 'Kabinet kondigt strenge lockdown aan'

13.14

In verschillende binnensteden is het momenteel drukker dan op een normale zaterdag. Uiteraard speelt mee dat mensen het laatste weekend voor kerst vaker gaan winkelen, maar de dreigende lockdown maakt volgens het ANP dat er nog meer mensen op de been zijn. Onder meer in Den Bosch is het druk. In Breda kleurt de druktemeter nog groen, waarmee aangegeven wordt dat het goed mogelijk is om met inachtneming van de coronaregels naar de stad te komen.