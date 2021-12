Coronanieuws: stormloop op kappers voor kerstcoupe

07.00

Nederlanders hebben tijdens de avondlockdown, die de afgelopen drie weken van kracht is, minder gesport. Bijna dertig procent is substantieel minder gaan sporten, of zelfs helemaal gestopt met sporten, is te lezen in een onderzoek in opdracht van sportkoepel NOC*NSF. "Een zorgwekkende ontwikkeling", benadrukt directeur Marc van de Tweel in het NOS Radio 1 Journaal. "Omdat juist met het coronavirus, je ervoor moet zorgen dat je fit blijft."