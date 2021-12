Drama voor winkeliers: straat ligt al maanden open en nu ook een lockdown

Winkeliers in de Willem II-straat in Tilburg zijn boos. De straat ligt al een half jaar open en had eigenlijk in november al klaar moeten zijn. Met de lockdown is het drama nu compleet, want de belangrijke decembermaand is door het putje gegaan.

Martijn Mutsaers van kledingzaak STUEN zit met een gat van twee meter diep voor de deur. "Ik vind het goed dat de gemeente alles in een keer aanpakt en dat we niet over twee jaar weer met werkzaamheden zitten. Maar het had in november al af moeten zijn."

Snel oplopende vertragingen, continue veranderende looproutes, onverwachte afsluitingen en gebrekkige communicatie. De winkeliers in de Tilburgse Willem II-straat zijn er helemaal klaar mee. De herinrichting van de straat is een ramp voor ze geworden. Klanten bleven al weg en nu is er ook een lockdown.

Zijn omzet is flink lager dan voor de werkzaamheden, ook al was dat in coronatijd. "De loop is er in ieder geval totaal uit. We moeten echt leunen op onze vaste klanten. Nieuwe mensen zie je nauwelijks en dat is heel lastig voor een jonge onderneming."

Omdat er geen stoep was, liepen er nauwelijks mensen langs de etalages vertelt Sam Voogt van Lopers Company Tilburg. "Klanten konden nieuwe schoenen niet buiten uittesten. Ze voelden zich bezwaard vanwege de zandbak hier." Twee dagen voor de lockdown was haar stoep klaar. "Dat merkte je meteen aan de verkoopcijfers."

De persconferentie van zaterdagavond hakte er flink in. "We hebben wel een traantje gelaten, je krijgt echt een tik, zeker als je net weer wat aanloop hebt." Hoe Sam en haar partner Christ het nu gaan oplossen weten ze nog niet. "Toen we open mochten, was er geen straat. Nu is er een beetje straat en mogen we niet open."

En het was al schrapen voor Sam en Christ. "De vorige lockdown laadden we de auto of fiets vol met schoenen en kleding en gingen we naar klanten toe. Ik heb geen idee hoe we dat nu gaan doen omdat straat onbereikbaar is."