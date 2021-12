Wolf slaat toe in Steenbergen: drie schapen van Corrie en Erik doodgebeten

Een wolf heeft zaterdag toegeslagen in Steenbergen. Drie schapen van Corrie en Erik Gordijn lagen 's ochtends dood in de wei. Verschillende schapen lopen rond met bijtwonden. "Vreselijk is het, echt vreselijk", zegt Corrie.

De schapen zijn Corrie en Erik dierbaar. "We hebben die beesten met liefde en plezier. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, en dan ook nog is terwijl ze drachtig zijn. Vreselijk", zegt Corrie.

De schapen van familie Gordijn staan in een wei die niet in de buurt van hun huis ligt. "De buurman woont vlakbij, die zag de schapen liggen en heeft ons net gebeld", vertelt Corrie. De schrik is nog duidelijk aanwezig. "Alle schapen die daar rondlopen zijn halverwege de dracht. Ze zijn zomaar doodgebeten."

Ze had al wel gezien dat iemand de wolf onlangs had zien rondlopen in Steenbergen, maar dat hij hun schapen zou doodbijten, had ze niet verwacht. "Het is heel erg dat die wolf een beschermd dier is en gewoon mag rondlopen. Iedereen hier in de buurt heeft schapen rondlopen. Die wolf komt zo de wei in en de schapen kunnen geen kant op."

Of de schapen echt door de wolf zijn doodgebeten, moet nog blijken uit DNA-onderzoek. Dat wordt later op de dag gedaan. "Voor ons is het wel duidelijk. Je ziet het aan de schapen en de wolf loopt hier in de buurt rond."

Corrie en Erik gaan hun schapen zo snel mogelijk uit de wei halen. "Ze gaan op stal, maar het is een heel gedoe om dat te organiseren. Ze horen nu ook helemaal niet binnen te staan, het is veel beter voor ze om buiten rond te lopen."

Mitch Simon filmde vrijdagochtend de wolf die op het Welbergsewegje in Steenbergen liep: