Michael van Gerwen wint na moeizame start eerste wedstrijd op WK

Michael van Gerwen heeft in de tweede ronde van het WK darts met 3-1 gewonnen van Chas Barstow. De Brabander gaf de eerste set weg door veel pijlen op een dubbel te missen, maar wist uiteindelijk nog redelijk eenvoudig te winnen.

Mighty Mike liet vervolgens zien dat hij niet voor niets nog altijd in de top drie van de wereld staat, ondanks een minder jaar. Van de laatste tien legs gingen er vervolgens namelijk negen naar de drievoudig wereldkampioen. Zo wist hij de 0-1 achterstand in sets om te buiten in een 3-1 overwinning.

De eerste set ging verrassend naar de Engelsman. Bij een 2-2 stand kon Van Gerwen op voorsprong komen, maar zeven keer ging een poging op een dubbel mis. Barstow had vervolgens maar één pijl op een dubbel nodig om de eerste set op zijn naam te schrijven. In de tweede set kwam hij bovendien op een 1-0 voorsprong, waardoor de druk volledig bij Van Gerwen kwam te liggen.

In de laatste set won Van Gerwen de laatste twee legs op identieke wijze, twee keer met een 99-finish. Achteraf kon hij daar wel om lachen, dat geeft vertrouwen. "Zeker. Maar op een ander moment mis ik zeven pijlen op een dubbel. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dat mag ik alleen mezelf kwalijk nemen", zei hij kort na de wedstrijd voor de camera van RTL7.

Blij was Van Gerwen met de overwinning, al was hij door die missers op de dubbels ook kritisch. "De eerste ronde is altijd lastig. Ik leg mezelf ook zoveel druk op. Ik doe mezelf gewoon veel pijn. Dat is niet nodig. Ik weet wat ik kan, hoef niks te laten zien. En toch wil ik mezelf elke keer laten zien. Gelukkig heb ik gewonnen. Maar ik heb niet mijn beste spel laten zien, daar baal ik van."

Hoewel hij niet zijn beste spel heeft laten zien en flink baalde van de vele missers op dubbels, haalt Van Gerwen vertrouwen uit zijn eerste zege op dit WK. "Juist wel. Vorig jaar in de Premier League gooide ik geen drol. Toen verloor ik dit soort wedstrijden, nu win ik ze. Ik moet er het positieve uithalen, dat kan ik. Van daaruit moet ik verder bouwen", zegt MVG, die nog wel even heeft om zich goed voor te bereiden op zijn tweede wedstrijd op dit WK. Zijn duel in de derde ronde is namelijk pas na de kerstdagen.

