112-nieuws: huis in Valkenswaard verwoest • lading vrachtwagen in brand

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Deze hele zondag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

04.20 - Vrachtwagen met papier uitgebrand De snelweg A67 bij Lierop is zondag enkele uren in beide richtingen afgesloten geweest. Oorzaak was een brand die in een lading met rollen papier op een vrachtwagen was uitgebroken. De chauffeur parkeerde zijn combinatie direct op een vluchtstrook toen hij rond kwart over vier onraad rook en het vuur ontdekte. Hij kon op tijd zijn cabine verlaten en raakte niet gewond.

04.00 - Weer brandjes in Veen De brandweer blijft de handen vol houden aan brandjes in Veen, die bij traditie in de aanloop naar oud en nieuw worden gesticht. Zowel zaterdagavond als in de nacht van zaterdag op zondag moest ze verschillende malen uitrukken naar de kruising van de Witboomstraat.

03.30 - Auto over de kop, inzittenden naar ziekenhuis

De drie inzittenden van een wagen zijn zaterdagnacht gewond geraakt toen hun auto op de snelweg A59 bij Raamsdonksveer in de berm belandde. De auto is meermalen over de kop geslagen en tientallen meters verderop op zijn kop in een sloot terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Hooipolder. Tussen de rommel die in en buiten de wagen lag, werd onder meer een lachgasfles gevonden. Het is niet bekend of deze fles gebruikt is.

Het is ook onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Evenmin is bekend hoe het met de inzittenden gaat. Brandweer, ambulance en politie kwamen na de melding in actie. De politie heeft van de bestuurder alcohol- en speeksteltesten afgenomen. Het is niet bekend wat hiervan het resultaat is.

Na het ongeval waren meerdere rijstroken van de A27 volledig afgesloten voor verkeer. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto opgehaald en het wegdek moest worden schoongemaakt.