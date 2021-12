Bushalte vanuit rijdende auto onder vuur genomen in Tilburg

De schade aan het bushokje (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In Tilburg is zaterdagavond laat vanuit een rijdende auto geschoten. Hierbij is een raam van een bushokje gesneuveld. De politie had diverse telefoontjes ontvangen van een schietpartij aan de Lage Witsiebaan.

Uit voorzorg hebben zich daarna agenten met kogelwerende vesten opgesteld in het westen van de stad. Ondertussen werd aan de Wandelboslaan van voorbijgangers verklaringen opgenomen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en door wie er zou zijn geschoten. De politie is een onderzoek begonnen.

Een politiewagen bij de beschoten bushalte (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties).

