112-nieuws: jongen (14) mishandeld • behoorlijk gewond bij ongeluk Wintelre

03.30

De drie inzittenden van een wagen zijn zaterdagnacht gewond geraakt toen hun auto op de snelweg A59 bij Raamsdonksveer in de berm belandde. De auto is meermalen over de kop geslagen en tientallen meters verderop op zijn kop in een sloot terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Hooipolder. Tussen de rommel die in en buiten de wagen lag, werd onder meer een lachgasfles gevonden. Het is niet bekend of deze fles gebruikt is.

Het is ook onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Evenmin is bekend hoe het met de inzittenden gaat. Brandweer, ambulance en politie kwamen na de melding in actie. De politie heeft van de bestuurder alcohol- en speeksteltesten afgenomen. Het is niet bekend wat hiervan het resultaat is.

Na het ongeval waren meerdere rijstroken van de A59 volledig afgesloten voor verkeer. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto opgehaald en het wegdek moest worden schoongemaakt.