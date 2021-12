Papier op vrachtwagen in brand: A67 in richting van Eindhoven afgesloten

De uitgebrande vrachtwagen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer is nog druk doende (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Er is maar heel weinig over van de vrachtwagen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). De deels in brand staande vrachtwagen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/4 De uitgebrande vrachtwagen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).

De snelweg A67 is tussen Someren en Geldrop tot twaalf uur zondagmiddag dicht door een brand. Die heeft een vrachtwagen in de as heeft gelegd. Het vuur brak tegen vier uur zaterdagnacht uit in rollen papier, die op de vrachtwagen lagen.

Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot de middag totdat het wegdek is hersteld en alles is opgeruimd. De A67 is in de richting van Eindhoven afgesloten, voor het verkeer is een omleidingsroute aangewezen. De chauffeur zette zijn vrachtwagen direct op een vluchtstrook toen hij een brandlucht rook en zijn lading in brand zag staan. Hij kon zijn cabine snel verlaten en raakte niet gewond. De laatste brandweerwagen keerde rond kwart voor tien zondagmorgen terug naar de kazerne.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.