Carnavalsvereniging zet streep door vieringen: 'Pijnlijke beslissing'

Carnavalsvereniging de Spekzullekes gooit de handdoek in de ring. Komend jaar organiseert de Helmondse vereniging geen carnavalsactiviteiten. De vereniging vindt het vanwege de coronamaatregelen niet verantwoord. "We zijn er allemaal hard aan toe dat het doorgaat, maar als je reëel bent weet je dat het niet kan." Het is een van de eerste verenigingen in onze provincie die de knoop al heeft doorgehakt.

Spekzullekes besloot voor de aankondiging van de harde lockdown al om alle carnavalsactiviteiten niet door te laten gaan. "Met pijn in het hart", zegt voorzitter Ingrid Jacobs. Het lijkt misschien vroeg om de knoop nu al door te hakken, maar volgens de voorzitter is het zeker geen overhaaste beslissing.

"We willen onze verantwoordelijkheid nemen."

"We zaten afgelopen week bij elkaar en vroegen ons af of carnaval door zou kunnen gaan. Een lastige beslissing, want dat wil je heel graag. Maar doe je er goed aan om al die mensen bij elkaar te zetten? We willen onze verantwoordelijkheid nemen." De persconferentie van zaterdagavond, waarin een harde lockdown werd aangekondigd, was voor de vereniging het bewijs dat ze de juiste keuze had gemaakt. "De lockdown duurt minimaal tot 14 januari. Een maand later is het carnaval. Ik geloof niet dat alles zo snel weer helemaal normaal is", zegt Jacobs.

"We dachten echt dat we dit jaar konden gaan knallen."

Het viel de vereniging zwaar om deze beslissing te maken. "Het liefste wil je iets organiseren, daarom zit je bij zo'n club. Dus dit is echt verschrikkelijk. Vorig jaar ging het ook al niet door, dat was lang van tevoren al duidelijk. Dit jaar zag iedereen het toch minder aankomen. We dachten echt dat we dit jaar konden gaan knallen." Gelukkig reageren de leden volgens Jacobs erg begripvol. Activiteiten die op de planning stonden, waren onder meer het Rode Neuzenbal, Kletszullekesavond, Ladies First Night, de gezamenlijke brunch en de Housewarming Party. Mocht er in februari blijken dat toch iets mogelijk is, dan kijkt de Spekzullekes naar eventuele alternatieven. "Het is belangrijk dat je binding houdt met elkaar. Mochten we straks toch nog iets kunnen doen voor de leden, op een veilige en verantwoorde manier, dan doen we dat. Een middag voor kinderen bijvoorbeeld." Of dat in februari ook echt kan, is volgens Jacobs een kwestie van afwachten. LEES OOK: Nieuwe Kruikenkraker onzeker, liedjesfestijn Zumme Zinge?! uitgesteld Carnaval 2022 zoals vanouds? Kleine kans, denkt burgemeester Paul Depla

