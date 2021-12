Aanhoudende kritiek raakt ook burgemeester van Eindhoven: 'Het went nooit'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Aanhoudende kritiek raakt ook burgemeester John Jorritsma: 'Het went nooit'

"Je doet het nooit goed", verzucht burgemeester John Jorritsma van Eindhoven aan tafel bij KRAAK. "Je staat 24/7 aan. Voor iedereen gelden generieke coronamaatregelen en elk individu weet precies waarom het voor hem of haar anders geldt. En als dat dan niet wordt uitgevoerd en is het meteen dit", zegt hij terwijl hij met zijn vuist in zijn hand slaat. "Maar ik ben maar één van de figuren die het zwaar heeft."

De coronacrisis gaat Jorritsma dus duidelijk niet in de koude kleren zitten. "Je hebt natuurlijk steun aan je collega's, in het Veiligheidsberaad bijvoorbeeld. En aan mijn collega's in Zuidoost-Brabant waar wij elke week met een klein regionaal beleidsteam overleg hebben. Dan heb je ook een uitlaatklep naar elkaar." Maar uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk die daarop wordt aangesproken, vertelt de burgemeester. "En dat is de regioburgemeester en de burgemeester van de grote stad."

"Dat went nooit. Ik ben ook een mens van vlees en bloed."

Dat aanspreken gaat niet altijd even vriendelijk. Jorritsma krijgt heel wat rotdingen naar zijn hoofd gegooid. "Dat went nooit. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. Ik heb ook een partner en ik heb ook een gezin. Ik doe mijn werk naar mijn beste eer en geweten. Maar goed, niet iedereen heeft daar dezelfde opvattingen over. Laten we het daar bij laten." In september stopt hij als burgemeester van Eindhoven. Het werk ziet er nu vanwege de coronacrisis heel anders uit dan toen hij begon. "Je kan betekenisvol zijn. Ik zie enorm veel uitdagingen voor stad en regio. Laten we hopen dat het Covid-19-virus van voorbijgaande aard is. Een pandemie duurt gemiddeld tussen de twee en vijf jaar, heb ik mij laten vertellen, maar die zal uitvlakken. Hoe je het ook went of keert. Wij zullen ermee om moeten gaan. Net als de griep."

"Ik zie nog heel veel uitdagingen."

Ondertussen zet Jorritsma zich nog altijd in voor Eindhoven. "Wij zijn ook bezig om die stad, die brede welvaart en cultuur, weer verder te brengen. Ik zie heel veel uitdagingen nog voor de komende tien maanden die mij als burgemeester gegeven zijn." Zelf hoopt de burgemeester op een rustige kerst. "Maar die telefoon mag en kan niet uit. Ik hoop samen met mijn vrouw een beetje de rust te vinden van een enorm hectisch jaar." De voorbereidingen voor oud en nieuw zijn al in volle gang. "Dat betekent dat we van de week weer een driehoeksoverleg hadden met Openbaar Ministerie, burgemeester en politie. Dat was het 59e driehoeksoverleg dit jaar. Wij prepareren ons altijd op het verwachte en het onverwachte. Wij zijn niet naïef. Afgelopen jaar is het met oud en nieuw redelijk goed gedaan. Er zijn altijd uitzonderingen te benoemen maar het is goed gegaan en ik hoop erop dat dat nu ook zo is." LEES OOK: Agressie bij prikstraten baart GGD grote zorgen: 'Dat maakt mij zo boos'

