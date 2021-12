Agressie bij prikstraten baart GGD grote zorgen: 'Dat maakt mij zo boos'

GGD Brabant Zuidoost-directeur Ellis Jeurissen maakt zich grote zorgen over burgers die zich misdragen bij prikstraten en aan de telefoon. Dat zegt ze in talkshow KRAAK van Omroep Brabant. "Medewerkers worden uitgescholden en weggeduwd. Mensen eisen hun plek op, komen zonder afspraak naar de locaties en zijn boos als ze worden weggestuurd."

Zondagochtend was Jeurissen met haar team nog bezig met de capaciteitsplanning. "Het eerste waar wij over nadachten: hoe komen wij aan beveiligers? Stel dat wij mensen willen prikken zonder afspraak die in onze regio wonen dan weten wij: dan wil iedereen komen, ook mensen met een afspraak. Dan weten wij hoeveel agressie dat oplevert. Dat maakt mij zo boos. Dat is afschuwelijk."