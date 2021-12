Minibieb weer vol met kerstspullen na diefstal: 'Hartverwarmend'

De minibieb in De Rips puilt weer uit na de diefstal (foto: Peter Zieleman). vergroot

De minibieb in De Rips staat er weer goedgevuld bij. De diefstal van twee dozen met kerstspullen was een grote tegenslag voor het gezin van Peter en Hadewieg. Toch lieten zij zich niet ontmoedigen. Er werden nieuwe dozen neergezet waarin mensen kerstspullen konden achterlaten en dat werd een succes. "Mensen uit de hele provincie komen spullen brengen en er is zelfs een crowdfunding opgestart."

“Complete kerstbomen, kerstballen, slingers en nog veel meer”, somt Peter Zieleman op. De opkomst van mensen die spullen brengen is groot na de diefstal van twee dozen met kerstspullen. “Ze komen vanuit de hele provincie. Er kwamen reacties vanuit Schijndel tot aan België om te laten weten dat ze het jammer vonden dat het zo ver rijden was. Het is echt hartverwarmend.”

"Het is mooi om te zien dat mensen eraan denken."

Ook de dorpelingen uit De Rips leven mee met het gezin dat zich met ziel en zaligheid inzet voor de minderbedeelden. "Een kwartier na het berichtje over de diefstal in onze dorpsapp stond er een buurtbewoonster voor de deur met nieuwe spullen. Een andere buurvrouw bracht glühwein om de pijn te verzachten", vertelt hij. "Dat laat echt zien hoe groot een klein dorp kan zijn," zegt hij, "want er wonen maar 1100 mensen in ons dorp."

Een volle bak met kerstspullen (foto: Peter Zieleman). vergroot

“Er is ook een crowdfunding opgezet door mensen uit de buurt”, vertelt Peter. Op hoeveel de teller staat weet hij niet en dat maakt hem eigenlijk ook niet uit. “Daar gaat het niet om. Het is alleen al mooi om te zien dat mensen eraan denken.” Mensen die toch iets willen doneren kunnen zich melden bij een betrokken dorpsbewoner die de crowdfunding op eigen houtje heeft opgezet. Het geld willen ze gebruiken om een camera bij de minibieb neer te zetten om diefstal te voorkomen. Inmiddels staat er ook al een lamp met bewegingsmelder voor de deur, maar dat is wel iets tegenstrijdigs voor de familie. “We proberen iets aardigs te doen voor mensen die het minder breed hebben en dan gaan mensen het zomaar allemaal meenemen”, vertelt Peter.

"Het gaat eigenlijk altijd goed dus we gaan ermee door."

Toch was de diefstal van de dozen een uitzondering. “We hebben een briefje bij de bieb gehangen waarop staat dat mensen een boek, gezelschapsspel, speelgoed of een van de kerstspullen mee mogen nemen naar huis of op het bankje mogen lezen en gebruiken. Maar op het briefje vragen we ook wat over te laten voor anderen en het weer terug te brengen”, legt hij uit. “Dat gaat eigenlijk altijd goed dus we blijven hiermee doorgaan.” En zo heeft het gezin al een hoop mensen blij gemaakt. “De hele dag komen er mensen langs die we blij kunnen maken met de spullen. Zo staan er al tien kunstkerstbomen in de warme woonkamers van een aantal mensen. De bieb krijgt volgend jaar dus zeker een vervolg', zegt Peter vastbesloten. LEES OOK: Minibieb met ingezamelde kerstspullen leeggeroofd: 'Ik ben pislink'

