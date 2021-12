Eenmaal, andermaal: de oude veerpont Werkendam lll is geveild

De oer-Werkendamse veerpont de Werkendam lll gaat na 85 jaar zijn thuishaven voor eens en altijd verlaten. "Op de veiling afgelopen zaterdag is het pontje verkocht voor 52.000 euro", vertelt Henri van Noorloos van de stichting veerdienst Werkendam. "Het bootje is verkocht aan een verzamelaar die hem in ere gaat herstellen. Hij gaat er een varend monument van maken."

Ruim vijftig serieuze bieders waren op de veiling afgekomen. "Het bootje is verkocht, maar wel met gemengde gevoelens", aldus Van Noorloos. "Vanwege corona konden we maar vijftig kopers toelaten in de veilingzaal. Kijkers en andere belangstellenden hebben we buiten de deur moeten houden en dat was wel jammer, maar het kon vanwege de regels echt niet anders."

De nieuwe eigenaar is Jaap Koeman uit de regio Alkmaar. "Ik heb meegedaan aan de veiling omdat het een leuk bootje is. Het is een mooi scheepje en heel belangrijk, het is niet 'opgevaren'. De romp is ook mooi strak." Koeman is een echte botenman én liefhebber van historische scheepjes. "Ik ga hem in stand houden", is zijn belofte aan Werkendam.

Van Noorloos, die zaterdag zelf veilingmeester was, vertelt dat het historische pontje is geveild bij opbod en afslag. "In de eerste fase is er een hoogste bod uitgebracht van 48.000 euro en daarna zijn we gaan 'mijnen' en dat is in het wereldje van veilingen een beproefde methode. We zijn begonnen op 80.000 euro en daarna zijn we gaan zakken. Op 52.000 euro riep iemand 'mijn.' Dat leverde toch ook wat beteuterde gezichten op in de zaal van mensen die het bootje ook hadden willen kopen."