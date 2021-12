Vakantieparken overvallen door harde lockdown: 'We maken er het beste van'

De huisjes in vakantiepark De Kempervennen zijn door de vervroegde kerstvakantie bijna allemaal bezet, maar alle binnenactiviteiten zijn sinds zondag gesloten. Een teleurstelling voor de vakantiegangers die juist gehoopt hadden op een duik in het tropisch zwemparadijs.

"We proberen er het beste van te maken", vertelt parkmanager Kees Luijbregts. "Natuurlijk baalt iedereen dat er veel op het park niet kan, maar we hebben gelukkig ook veel buitenactiviteiten die nog wel mogen. Deze harde lockdown hadden we niet zien aankomen." Het park dat bekend staat om de talloze activiteiten die er te doen zijn, heeft veel moeten sluiten. Het zwembad is leeg, de restaurants zijn dicht en ook in de binnenspeeltuin en de overdekte skihal is het stil.

Als je over het park loopt, zie je dat bij veel huisjes de open haard brandt en dat mensen rond de tafel spelletjes spelen. "We compenseren de gasten wel voor het gemis van sommige faciliteiten. Natuurlijk is het moeilijk goed te maken, maar iedereen krijgt deze week vijftien euro per persoon per verblijf en in vakantie periodes is dat vijfentwintig euro", aldus Kees.