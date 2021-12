Ranomi Kromowidjojo pakt opnieuw goud op 50 meter vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo (archieffoto: Orange Pictures) vergroot

Ranomi Kromowidjojo is zondag bij de WK kortebaan in Abu Dhabi wereldkampioene geworden op de 50 meter vlinderslag. Ze prolongeerde haar titel en was de snelste in een nieuw nationaal record: 24,44 seconden.

De 31-jarige Eindhovense liet de Zweedse Sarah Sjöström (zilver in 24,51) en de Amerikaanse Claire Curzan (brons in 24,55) achter zich. Het Nederlands record stond al op haar naam staan met 24,47.

