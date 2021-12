Koud winterweer op komst in aanloop naar de kerst

Met de kerstdagen voor de deur zijn er een paar ijzig koude dagen in aantocht. De temperatuur gaat de komende week flink naar beneden, waarbij het kwik op dinsdag en woensdag ook overdag rond het vriespunt blijft hangen.

Dat meldt Weerplaza. In de nacht naar maandag worden de eerste tekenen van die weersomslag al zichtbaar. De wind draait naar het noordoosten en koude lucht stroomt ons land binnen.

Ook krijgen we te maken met opklaringen. De temperatuur ligt maandag rond een graad of zes. Daarna wordt het koud met vorst aan de grond.

Overdag rond het vriespunt

Halverwege de week kan het 's nachts -5 tot -7 graden worden. Overdag zakt het kwik op dinsdag woensdag rond het vriespunt.

Of de winter donderdag ook doorzet, is nog onzeker. Vanuit het noordwesten nadert een warmtefront, maar boven ons land hangt dan nog steeds een koude luchtlaag.

Sneeuw, daarna regen

Afhankelijk van de timing en snelheid van het front kan het gaan sneeuwen. Uiteindelijk gaat die winterse neerslag wel over in regen. De temperatuur klimt eind van de week weer op naar zo'n 5 graden. Een witte kerst lijkt er dan ook niet in te zitten.