112-nieuws: botsingen in Helmond en Breda • dierenkliniek ontruimd

14.10

In een woning aan de Vijgenstraat in Eindhoven is vanmiddag brand uitgebroken op zolder. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de droger. De bewoner probeerde de brand zelf te blussen. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de brand snel onder controle. De brand trok veel bekijks. Een deel van de straat is door de politie afgezet.