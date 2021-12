112-nieuws: vandaal vernielt kerststal • 500 kilo vuurwerk onderschept

04.25

Aan de Doctor Hoebenstraat in Oss is zondagnacht een cabriolet uitgebrand. Het vuur werd rond twee uur ontdekt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Het is volgens een correspondent al de derde keer in een kleine twee maanden tijd dat in dit deel van de Schadewijk een auto in vlammen opgaat. Op 4 november was het ook al raak op de Doctor Hoebenstraat - toen werd een bestelbus verwoest - en 23 oktober brandde een auto uit op de Johannes Poststraat. "Deze drie branden woedden hemelsbreed binnen tweehonderd meter van elkaar."