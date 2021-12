Kapsalon Alanya brandt uit in Den Bosch, appartementen boven zaak ontruimd

1/1 Kapsalon Alanya brandt uit in Den Bosch

Aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch is zondagnacht kapsalon Alanya uitgebrand. Rond drie uur werden de vlammen ontdekt.

"Toen de brandweer aankwam, stond de hele kapsalon al in brand", laat een correspondent weten. Volgens hem is de zaak volledig verwoest. "De vlammen sloegen uit een lichtkoepel aan de achterkant van de zaak."

Vermoedelijk is het vuur ontstaan tijdens werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. "Er wordt rekening gehouden met kortsluiting of een technisch mankement."

Geen gewonden

Vier appartementen boven de winkels van het complex, waar studenten zouden wonen, werden op last van de brandweer ontruimd. Of die appartementen ook schade hebben opgelopen, is niet bekendgemaakt.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Fikse rookschade

Een supermarkt, een stomerij en een ijzerwarenzaak naast de kapsalon liepen bij de brand fikse rookschade op. "Die zaken stonden stijf van de rook", vertelt de correspondent.