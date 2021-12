Etentjes voor ouderen en jassen voor daklozen: kerstgevoel slaat weer toe

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Erol maakte filmpje met zijn opa om mensen die het niet breed hebben een fijne kerst te bezorgen.

In de periode rond de kerstdagen komt het beste in mensen naar boven. Het gevoel van saamhorigheid, gezellig met de familie, maar ook allerlei acties voor mensen die het minder hebben. Jassen voor dak- en thuislozen, etentjes voor eenzame ouderen of cadeautjes voor kinderen in arme gezinnen.

Erol van den Bergh zit aan de keukentafel bij zijn opa Nard. Hij heeft een actie opgezet om rond de kerst mensen in de bijstand te verrassen met een diner aan huis. "Het mooie is dat we met deze actie echt bij mensen thuis komen. Zo kunnen we ook voor later zien wat die gezinnen nodig hebben", vertelt Erol. Om aandacht te vragen voor de actie heeft Erol een filmpje gemaakt met zijn opa in de hoofdrol. "Hij heeft me misbruikt", roept de 92-jarige Nard heel hard. "Opa hoort niet zo goed meer", zegt Erol verontschuldigend. "Ik vind het trouwens niet erg om misbruikt te worden voor een goed doel", zegt Nard er lachend achteraan.

"We waren zeventig jaar getrouwd en hadden zeven jaar verkering."

Nard woont alleen sinds 1988, toen zijn vrouw Annie overleed. Hoewel hij veel aandacht krijgt van zijn kinderen en kleinkinderen is hij ook soms eenzaam. "We waren zeventig jaar getrouwd en hadden zeven jaar verkering", vertelt Nard trots. "Ondertussen zijn er al vijf generaties van de familie Van den Bergh en ook een echte stamhouder." Kleinzoon Erol probeert, terwijl opa het hoogste woord heeft, uit te leggen wat hij met zijn actie van 'Samen voor Den Bosch' wil. "We willen dat mensen die het niet kunnen betalen toch een mooie kerst hebben en ze een luxe diner aanbieden." Ondertussen heeft Erol samen met Marinthe Roelofsen al drie gezinnen blij kunnen maken.

"Er zijn mensen die speciaal jassen bewaren voor deze actie."

Laura Pijnenborgh, Nick van der Schoot en Imke van Dillen hangen al voor het derde jaar warme winterjassen aan een brug. Het idee om jassen op te hangen voor mensen die ze goed kunnen gebruiken, is jaren geleden ontstaan in Londen. Daarna ging het initiatief de hele wereld over. "Er zijn daklozen en anderen voor wie een winterjas een enorme uitgave is, die mensen kunnen bij het brugwachtershuisje aan de Zuid-Willemsvaart 6 een jas komen halen", vertelt Imke.

Imke van Dillen met de eerste ingeleverde jassen. vergroot

"We krijgen die jassen gedoneerd. Er zijn mensen die speciaal jassen bewaren voor deze actie, maar vorig jaar was er ook een winkel die tijdens de lockdown nieuwe jassen bracht." Veel jassen werden volgens Imke vorig jaar vooral 's avonds opgehaald. "Omdat mensen zich schamen, denk ik, maar toch hebben we honderden mensen blij kunnen maken met een warme winterjas." Mensen die vanaf vrijdag een jas komen brengen krijgen een kopje koffie.

"Ik wilde iets doen aan het stereotype beeld van dak- en thuislozen."

Toen kunstenaar Frank Willems in 2019 het Inloopschip, de opvanglocatie voor dak- en thuislozen in Den Bosch, binnenkwam, zag hij een oude voetbalvriend en realiseerde hij zich: dit kan iedereen overkomen. "Gelukkig is die vriend nu niet meer dakloos, maar toen bedacht ik dat ik iets wilde doen aan het stereotype beeld van dak- en thuislozen. In deze periode maak ik kerstpakketten met een met muts, sjaal, handschoenen en sokken." Frank ontwerpt en financiert alles zelf en hoopt dat mensen een pakket willen doneren. "Vorig jaar hebben we 41 pakketen, via ' One One Two' kunnen uitdelen en op dit moment hebben we al voor vijfentwintig pakketten een donatie."

