Deze dinsdag is de kortste dag van het jaar. En dan zitten we ook nog in een kersverse lockdown, die tot in het nieuwe jaar gaat duren. Er is minder voor nodig om de moed te verliezen. Daarom zocht Omroep Brabant naar een beetje hoop en een vrolijke noot in deze donkere dagen. Deze bekende Brabanders houden samen met ons de moed erin. Want een ding is zeker: het wordt beter!

Wachten op privacy instellingen...