Scapino in Tilburg twee keer overvallen: wie herkent de daders?

Opnieuw gewapende overval bij Scapino in Tilburg, wie herkent de daders?

Voor de tweede keer in een jaar tijd werd in november Scapino aan de Broekhovenseweg in Tilburg overvallen. Beide keren maakten de overvallers niets buit, maar de kassamedewerker bleef wel getraumatiseerd achter.

Malini Witlox Geschreven door

De eerste overvalpoging werd op 26 juli gedaan. Een man van een jaar of veertig kwam binnen en bedreigde de kassamedewerkster met een pistool. Maar de medewerkster was niet van plan de kassa open te maken en jaagde hem weer weg. Aan deze zaak werd al aandacht besteed in Bureau Brabant, maar de dader die er vandoor ging op een moederfiets met kinderzitje werd niet gepakt. Op dinsdagmiddag 16 november rond half vijf was het opnieuw raak. Toen ging het om twee overvallers, die mondkapjes en capuchons droegen, om zo minder herkenbaar te zijn. Een van de overvallers blijft bij de balie staan, de andere loopt eromheen. Geen toegang tot kassa

Daar staat ook een medewerker die net wat spullen aan het inruimen is, maar geen toegang tot de kassa heeft. De overvaller zelf krijgt de kassa ook niet open en als er meer personeel aankomt, gaan de twee overvallers er vandoor. In Bureau Brabant worden beelden van beide overvallen getoond, wie herkent de daders? Mogelijk hebben ze voor de 16e november de situatie al verkend. LEES OOK: Gewapende overval bij Scapino in Tilburg Winkelmedewerkster jaagt gewapende overvaller weg, politie deelt beelden

