Met kerst geen high tea, maar een 'High Frikandel' van Betty

Last minute kerststress door de aangescherpte coronaregels? Maak je niet dik, want Betty heeft een makkelijk recept waar iedereen aan tafel van kan genieten.

Betty, een bekend typetje van cabaretière Christel de Laat, bedenkt regelmatig de leukste recepten. Speciaal omdat iedereen zoveel mogelijk thuis kerst gaat vieren heeft ze weer een creatief kerstrecept bedacht. Zo kan iedereen toch last minute een chique kerstdis op tafel zetten. "Dit jaar geen high tea, maar een High Frikandel met kerst."

Zoet en hartig

Het leuke van een high tea is de diversiteit van lekkere hapjes. Iets zoets, maar zeker ook iets hartigs. Hierop geïnspireerd komt Betty nu met de High Frikandel voor kerst. Deze bestaat uit het blije ei, een Aziatische verrassing, de Discodel, de Frikandel Gezond en de klassieke frikandel speciaal.

Ingrediënten:

Eiersalade

Bacon

Mayonaise

Bieslook

Paprikapoeder

Satésaus

Gebakken uitjes

Pinda’s

Tomaat

Komkommer

Mozzarella

Pesto

Basilicum

Discodip

Curry

Uitjes

Frikadellen

Recept:

Voor de blije eieren hebben we de ‘het blije ei’. Je pakt je frikandel en snijdt ‘m over de lengte in. Vul de frikandel met de eiersalade. Een mooie slinger mayo erover en een beetje bieslook en paprikapoeder om het af te maken.

De 'Aziatische verrassing': Snijd de frikandel wederom in. Vul deze met satésaus. Maak het geheel af met wat gebakken uitjes. Dan steek je er hier en daar nog wat pinda’s in.

Ook de 'Frikandel Gezond' mag niet ontbreken. Hussel wat tomatenblokjes en komkommer door een schep pesto en vul de frikandel met het mengsel. Snijd daarna hapklare stukjes mozzarella en steek deze afwisselend met de basilicum ertussen.

Dan nog een frikandel voor de zoetekauwen! De discodel! Een flinke dot mayo… En vervolgens de discodip.

Tot slot, voor de mensen die iets minder avontuurlijk zijn, de klassieke frikandel speciaal! Mayo, curry en uitjes. Genoeg variatie dus voor iedereen aan het kerstdiner.