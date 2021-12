Boodschappenactie overtreft alle verwachtingen: 'Veel geluksmomentjes'

Dozen vol levensmiddelen bij de stichting Quiet vergroot

Het kantoortje van de stichting Quiet in hartje Hilvarenbeek puilt uit van dozen met levensmiddelen. Het is het resultaat van een actie van de stichting Quiet. "Wij zorgen voor een geluksmomentje voor mensen die het niet breed hebben", zegt Simone Baselmans van de stichting. De afgelopen weken konden mensen bij de supermarkten in Hilvarenbeek en Diessen voedsel doneren. Dat is een enorm succes geworden.

Van de enorme voorraad voedsel die is ingezameld worden lunchpaketten gemaakt voor de Kerst. Die gaan naar mensen die van heel weinig geld moeten rondkomen. Zo zijn er huishoudens die wekelijks van veertig of vijftig euro moeten zien rond te komen. " Je zou het in een rijk dorp als Hilvarenbeek misschien niet verwachten, maar er is ook veel stille armoede", zegt Simone.

"Het resultaat is boven verwachting."

"Er is veel schaamte over die armoede, daardoor is het heel erg onzichtbaar", zegt Simone. Ongeveer 250 mensen in de gemeente maken gebruik van de actie. Ze zijn bij Quiet terechtgekomen omdat ze zijn doorverwezen door bijvoorbeeld de huisarts of maatschappelijk werk. Bij de vier supermarkten in de gemeente waren dozen neergezet waar mensen die inkopen deden voedsel in konden leggen. Het resultaat is boven verwachting. De mensen die het konden missen hebben gul gegeven. Wij hebben wel twintig kratten vol met houdbare producten gekregen", zegt Simone. Van alle ingezamelde etenswaar worden lunchpakketten samengesteld. Die worden donderdag bij de mensen thuis bezorgd. Er zit van alles in van een drankje tot een kerststol en chocolaatjes, maar ook salades en kaas.

Een doos met een Kerst lunchpakket vergroot

"Wij hebben een heel divers klantenbestand", zegt Simone: "Dat varieert van gezinnen met kleine kinderen, maar ook veel gepensioneerden die alleen van een AOW moeten rondkomen. Er zitten ook mensen bij die door corona in de moeilijkheden zijn gekomen of hun baan hebben verloren, het zijn allemaal mensen die pech hebben gehad op een of andere manier."

"Dit is echt de kerstgedachte."

De mensen die gebruik maken van de actie hoeven zich niet te schamen. Ze hebben een vertrouwensband met de stichting Quiet die discreet met de armoede omgaat: "Wij laten de gezichten nooit naar buiten zien." De komende dagen gaan vrijwilligers de dozen inpakken. Afhalen is helaas niet mogelijk vanwege corona, maar bij de bezorging wordt ook even een praatje gemaakt met de mensen. Dat de actie zo'n groot succes is, dat weten de mensen nog niet. Dus wacht hun een grote verrassing met kerst. "Dit is echt de kerstgedachte, met zijn allen zorgen dat iedereen het met de kerst fijn heeft", zegt Simone.

