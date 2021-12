Spectaculaire kerstlichtshow in voortuin van Denie mag niet meer

Hij werkte er ruim 120 uur aan en honderden bezoekers kwamen al naar de kwartier durende spectaculaire lichtkerstshow met 8000 lampjes bij zijn huis kijken. Maar maandag bleef het donker en stil. Denie van Kleef uit Waalre kreeg bezoek van de gemeente: de show past niet bij de nieuwe coronaregels, dus de lichten moeten voortaan uit blijven. "De handhavers vonden het zelf ook vervelend."

"Per direct moest ik stoppen, dus vanavond kwamen er al veel mensen voor niets", aldus Van Kleef die begrip heeft voor het verbod. "Toen ik het op Facebook zette, reageerden sommige mensen boos. Maar ik snap het zelf wel. Het werd steeds drukker. Na de berichtgeving van Omroep Brabant belde de landelijke radio me en vanochtend stond er een stukje op de voorpagina van de Telegraaf."

Boa's kwamen maandagmiddag bij hem aan de deur. Het was een vriendelijk bezoek, zegt Van Kleef. "Ze stelden wat vragen, hoe het zat met die show en hoeveel mensen er kwamen. Eerst was afgesproken dat ze vanavond zelf zouden kijken. Maar een half uur later kwamen ze terug. Van hogerhand was besloten dat er toch direct een verbod kwam omdat mensen te dicht bij elkaar zouden staan."