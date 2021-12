Vandaal meldt zich na neertrappen poppen kerststal: 'Jeugdige stommiteit'

De vandaal die zondagnacht de poppen in de kerststal van Ulvenhout met een karatetrap tegen de grond werkte, heeft zichzelf bij de stichting Ulvenhout Leeft gemeld. Hij toont berouw voor zijn 'stomme actie'. De stichting heeft het filmpje dat van de gebeurtenis was gemaakt daarop van de site gehaald.

"We hebben een goed gesprek met hem en een van zijn vrienden gehad", laat een woordvoerder van Ulvenhout Leeft dinsdagochtend weten. "Wij hebben heel duidelijk gemaakt wat wij hiervan vonden en welke consequenties zijn actie heeft gehad, gezien alle media-aandacht. We zijn samen overeengekomen dat hij ons binnenkort een keer komt ondersteunen en hebben afgesproken dat daarmee dan de kous af is. We zullen zijn jeugdige stommiteit ook als dusdanig zien. Nu willen we ons weer concentreren op onze acties, zoals de wensboom en de kerststallenroute door het dorp."

