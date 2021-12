Kerstshow tuincentrum nog vóór de feestdagen afgebroken: 'Brok in m'n keel'

Met jaarlijks honderdduizenden bezoekers, was de kerstshow van de Intratuin in Halsteren een lichtpuntje in donkere coronatijden. De show van 10.000 vierkante meter werd in de zomer al opgebouwd. Maar door de lockdown breken medewerkers hem nu nog voor de feestdagen af. "Het is net een spookhuis hier, zo stil", verzucht Gerrie Veraart van het tuincentrum. Bekijk de reacties van de makers in de video hierboven.

