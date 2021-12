Studenten depressief door alle lockdowns, Fontys houdt ze extra in de gaten

Studenten hebben meer tijd om hun bed uit te komen (archieffoto). vergroot

Een lockdown heeft grote impact op het studentenleven. Door het continu thuiszitten en stoppen van stages kregen sommige studenten depressieve klachten. De Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP) in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch vindt dat zo alarmerend dat ze speciaal iemand in dienst hebben genomen om op het welzijn van studenten te letten.

"Alle activiteiten die we rond we rond de feestdagen bedacht hadden voor de studenten zijn afgeblazen en er blijft maar heel weinig persoonlijk contact met de medestudenten over", vertelt Chantal Kreileman van de studievereniging van de FHP in een videogesprek.

"Ik merk aan mezelf dat ik nergens meer zin in heb."

"Juist in deze week voor kerst bruist het normaal bij de studenten. Er zijn feestjes en borrels en we delen warme chocolademelk uit. Nu moeten we nog bedenken wat we eventueel online kunnen doen. Ik zit weer in m'n trainingsbroek thuis, terwijl ik dat normaal nooit doe en ik hoor van medestudenten dat ze niet lekker in hun vel zitten."

De 15-jarige Freeke Hengeveld die normaal naar het Johan Cruyff College in Roosendaal gaat is zo'n student. "Nu de scholen dicht zijn heb ik helemaal geen afleiding meer. Ik merk aan mezelf dat ik nergens meer zin in heb, moeilijk uit bed kom, niet lekker in mijn vel zit en mijn motivatie voor school, sport en toekomst aan het verliezen ben", vertelt Freeke.

"Ook bij de mensen om mij heen zie ik dat het niet goed gaat."

"Ik merkte voor de volledige lockdown al dat ik het zwaar had, omdat we niet meer na vijf uur mochten sporten en ik dus van vijf keer trainen in de week, naar nul keer trainen in de week ging", vertelt Freeke. "Ook bij de mensen om mij heen zie ik dat het niet goed gaat. Ik heb vriendinnen met zelfmoordgedachtes, omdat ze het allemaal niet meer volhouden." Psycholoog Heidi van den Hout ging een maand voor de recente lockdown aan de slag als projectleider studentenwelzijn. Ze vindt het juist nu van groot belang om aandacht te besteden aan studentenwelzijn. "Het erbij horen en op stap gaan is voor studenten van levensbelang en dat is nu weer even heel anders", vertelt Heidi.

"Vraag voordat de les begint: 'Hoe gaat het met je vandaag?'"

"Het is nu een soort crisissituatie, maar die biedt ook weer kansen om iets te doen voor het welzijn van studenten. Dat kan door bijvoorbeeld heel simpel elke dag als er online contact is écht aandacht te hebben voor hoe de student zich voelt. Vraag voordat de les begint: 'Hoe gaat het met je vandaag?'"

Fontys-directeur Lisette Weijers: "We hebben altijd al veel aandacht voor het welzijn bij Fontys. Tijdens de eerste lockdown hebben we bijvoorbeeld workhops gehouden voor studenten met slaap- en concentratieproblemen en psychische ondersteuning geregeld. Samen met de studenten en Heidi willen we er alles aan doen om te voorkomen dat studenten psychische klachten krijgen of depressief worden, want daar maak ik me zorgen over."

"Een student moet zich vooral gehoord en gezien voelen, juist in deze tijd."

Volgens Weijers is het ook belangrijk dat studenten door de lockdown en het stoppen van stages geen leerachterstand oplopen of hun punten niet op tijd kunnen halen. Want daar krijgen ze ook extra stress van. "Een student moet zich vooral gehoord en gezien voelen, juist in deze tijd", vertelt student Jorn Mens. "Het maakt niet uit of dat een docent of collega-student is. Als diegene maar het gevoel heeft dat er op hem of haar gelet wordt als het niet goed gaat. Dat geeft een gevoel van veiligheid."

