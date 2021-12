Twee dagen, 1300 cliënten: mega boosteroperatie bij zorginstelling Amarant

Aan de Bredaseweg in Tilburg is dinsdag en woensdag een logistieke monsteroperatie aan de gang. Taxibusjes rijden af en aan om in twee dagen tijd maar liefst 1300 patiënten van zorginstelling Amarant af te zetten bij de hoofdvestiging voor een boosterprik.

“Onze cliënten zijn kwetsbare mensen die we snel geboosterd wilden hebben. Het duurt best lang voor ze bij de GGD terechtkunnen. En het is voor onze cliënten heel spannend om naar de GGD toe te gaan", zegt directeur John van Kuijk.

Een eigen boosterlocatie voor 1300 cliënten. Bij Amarant wisten ze het in een week tijd te organiseren, maar volgens directeur John van Kuijk was er dan ook geen tijd te verliezen.

“Het is voor hen toch een vreemde locatie en het is heel lastig om met een prikteam naar alle 125 locaties te gaan. Dan moet je heel Brabant door. Daarom hebben we ervoor gekozen om het hier in Tilburg te doen. Het is voor cliënten een bekende plek en we konden zo ook veel sneller gaan boosteren.”

Van Kuijk en zijn team hebben hun best gedaan om de cliënten die een booster komen halen, zo veel mogelijk op hun gemak te stellen. “We hebben wat kerstsfeer proberen te maken. Er komt eigen begeleiding mee en als het nodig is, zijn er ook verwanten aanwezig. Op die manier hopen we dat het voor de cliënten iets minder spannend is om naar zo'n grote locatie te komen en een vaccinatie te krijgen.”