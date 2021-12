Duizenden prikkers nodig, maar sollicitanten krijgen GGD niet te pakken

Boosteren, boosteren, boosteren. Volgens het kabinet is de derde prik dé manier om uit de winterlockdown te komen. De komende weken schalen de GGD’s op om die miljoenen prikken te kunnen zetten. En daar zijn mensen voor nodig. Maar je aanmelden bij de GGD om vaccinateur te worden, blijkt niet zo makkelijk.

Joke stuurde nog een mail maar kreeg weer geen reactie. Daarna zocht ze contact via het Whatsappnummer van de GGD. Ze kreeg een bericht terug dat het erg druk was en dat de medewerker haar aanmelding nog eens onder de aandacht zou brengen.

Tot frustratie van Joke leidde ook dat tot niets. “Ik heb er begrip voor dat de GGD overloopt. Maar er wordt continu geroepen dat er mensen nodig zijn. Dan zie ik op de televisie dat militairen moeten leren prikken op een nep-arm. Dan denk ik: mijn god, dat doe ik met twee vingers in mijn neus."

Joke staat niet alleen. Ook verpleegkundige Gerard Zaal lukt het maar niet om de GGD te bereiken. De link naar de vacatures werkte dagenlang niet. Uiteindelijk kreeg hij bericht dat hij een mail kon sturen.

“Vervolgens werd ik gebeld door een robot, met de vraag of ik betaald of vrijwillig de prikken wilde zetten”, vertelt Gerard. “Daarna heb ik niets meer gehoord. Er is ook niet om mijn cv gevraagd.”

Reactie GGD

"We hebben veel aanmeldingen gehad van mensen die ons willen helpen. Helaas is het nog niet gelukt om iedereen een reactie te geven, dit gaan we zo snel mogelijk doen", zegt een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuid-Oost (BZO) tegen Omroep Brabant.

De woordvoerder laat weten dat in de regio Brabant Zuid-Oost inmiddels genoeg prikkers zijn. "Vanaf donderdag krijgen we versterking van defensie tot ongeveer half januari. 40 medewerkers komen ons ondersteunen bij het prikken, bij de administratie en ze worden ingezet als gastheer/gastvrouw. Hierdoor kunnen andere medewerkers vrijgemaakt worden om niet mobiele inwoners (60+) (thuis) te vaccineren."

Training

Ook als je al kunt prikken, moet je als oud-verpleegkundige of voormalig arts een korte training van maximaal een halve dag volgen. Hierbij worden de protocollen uitgelegd en krijgen de prikkers een prikinstructie. "Dit is nodig om de kwaliteit te waarborgen en de snelheid in de priklijn te optimaliseren. Daarnaast krijgen ze ook uitleg over het optrekken van het vaccin. Niet iedereen heeft hier al ervaring mee."