Niet sporten, want lockdown? Dave (68) traint voor de 100 kilometer

Zitten kniezen in de lockdown? De gepensioneerde Dave Corben piekert er niet over. Hij traint voor zijn volgende 'ultrarun' door het Brabantse land, in februari. Als die door mag gaan tenminste. Voor Corben is 100 kilometer hardlopen de ultieme uitdaging, al verklaart zijn vrouw hem voor gek.

Dave is met pensioen en loopt al jaren hard. Maar pas sinds kort waagde de 68-jarige de overstap naar de ultramarathons. "Dat is eigenlijk alles boven de ruim 42 kilometer. Dus als je een beetje verder loopt, heb je al een ultra te pakken", lacht hij. Dave loopt weliswaar dus al tegen de zeventig, maar op gebied van ultralopen is hij nog een beginner. Volgens hem kun je er op latere leeftijd heel goed mee starten, ook als je nog nooit hebt hardgelopen. "Ik heb nu 1 keer 100 kilometer gelopen. Bij de 80 kilometer deden mijn bovenbenen ontzettend zeer. Je moet dan het karakter hebben om toch door te gaan en je daarover heen te zetten. Hoe je mentaal met de afstand omgaat, is het halve werk." Vijf keer in de week loopt Dave zijn trainingsrondjes. "Sommige rondjes zijn kort, anderen wat langer. Ik train ook op heuvels, zoals de Gulberg in Geldrop en ik doe aan gewichtheffen." Dave doet alles om zijn lichaam in topconditie te houden, want te zwaar worden is geen optie voor hem deze feestdagen.

"Tijdens een ultramarathon wandel je ook weleens en maak je een gezellig praatje van vijf minuten bij een hulppost."

"Ik vind het gewoon heel mooi om een doel voor mezelf te stellen en daar dan langzaam naartoe te werken." Volgens Dave lopen ultralopers heel anders dan marathonlopers. "Het is veel rustiger. In de marathon loop je veel harder en houd je de tijd in de gaten. Dan wil je een persoonlijk record lopen wellicht. Maar tijdens een ultramarathon wandel je ook weleens en maak je een gezellig praatje van vijf minuten bij een hulppost." Dave komt van oorsprong uit Engeland. Graag zou hij daar ook eens een 100 kilometer willen lopen. "Ik denk dat het lopen van een heel lange afstand nog veel populairder is bij de Engelsen. Hier is het wat minder, toen ik de 100 kilometer liep, waren we met 20 mensen." Toch zijn er in Nederland veel ultramarathons te lopen, allemaal georganiseerd door Trail Events. Het aandeel vrouwen is groot bij ultralopers. "De dames hebben een geweldig uithoudingsvermogen en een hoge pijngrens. Dus die doen vaak niet onder voor de heren", zegt Dave. Want uithoudingsvermogen en mentaal van ijzer zijn, daar gaat het om bij een ultramarathon.

"Je wilt na 80 kilometer niet een verkeerde afslag nemen."

Echt zenuwachtig zal Dave niet zijn voor zijn grote race in februari. "Ik maak me alleen wel druk om de uitrusting. Heb ik pleisters bij voor mijn blaren? Zit er genoeg batterij in mijn horloge? Je moet er niet aan denken dat je horloge ermee ophoudt, want een ultramarathon loop je met gps. Je wilt na 80 kilometer niet een verkeerde afslag nemen." Dave kan het iedereen aanraden om eens te gaan hardlopen. "Begin gewoon lekker rustig. Ga geen 40 kilometer hardlopen in de week. Je hart en je longen zullen snel fitter worden, maar de spieren in je benen gaan wat langzamer. Dan ligt er een blessure op de loer en dan merk je het niet. En voor een ultramarathon is het verstandig om eerst een paar gewone marathons te hebben gelopen." Wil je ook trainen voor een ultramarathon, kijk hier naar de kalender

