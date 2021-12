Premier Rutte roept op: 'Ga niet naar België'

Nederlanders zouden niet over de grens moeten gaan naar België, vindt demissionair premier Mark Rutte. Hij benadrukt dat het advies geldt zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Daar hoort bij dat men niet naar de buurlanden gaat om bijvoorbeeld steden te bezoeken of te shoppen.

Als mensen toch naar ons buurland moeten, bijvoorbeeld voor werk, dan dient men zich volgens Rutte goed voor te bereiden en zich te houden aan de maatregelen die daar gelden. Vakantiegangers raadt hij aan op het vakantieadres te blijven.

De oproep van Rutte, die ook voor Duitsland geldt, komt een dag nadat de gouverneur van de provincie Antwerpen al een smeekbede deed. Zij vroeg Nederlanders dringend om voor hun kerstinkopen, restaurant- of cafébezoek niet naar België uit te wijken.

Uit eten in Antwerpen

Sinds winkeliers en horecabazen in Nederland de deuren hebben moeten sluiten, trekken veel Nederlanders de grens over. In België kunnen we nog wel shoppen en naar de kroeg. Restaurants in de grensregio worden overspoeld met reserveringen en in de steden is het over de Nederlandse koppen lopen, sinds Nederland zondag in lockdown is gegaan.

Maar "dat laten gebeuren is de kortste weg naar een sluiting van de horeca" ook hier, zei gouverneur Cathy Berx tegen de krant De Standaard. "En dat wil niemand."

