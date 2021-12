Streep door alle grote carnavalsactiviteiten in Breda: 'Dit doet veel pijn'

Er is in 2022 geen carnavalsoptocht in Breda. Ook andere grote evenementen zoals de Kielegatse vrijmarkt en het hossen op de Markt, zijn afgelast. "Dit doet pijn, heel veel pijn."

De organisatie trekt de stekker uit de voorfeesten en het straatcarnaval. “Natuurlijk vinden wij het intens verdrietig dat we dit besluit moeten nemen. Bouwclubs waren bezig met het thema, de draaiboeken worden geschreven en de hele organisatie stond te popelen om Kielegat te laten bruisen. Het kan en mag niet", aldus Lucien Verhoef, voorzitter van de Stichting Kielegat.

Vorig jaar gooide corona ook al roet in het eten. Toen werd besloten om digitaal een aantal evenementen te houden. Dat wordt nu ook naar gekeken, maar dat wordt wel beperkter dan vorig jaar.

Er wordt ook nagedacht over alternatieven voor de Carnavaleske wandeling, de brunch met de Prins, de optocht en de Brakkensliert.

Hoop op aangepast carnaval

Verhoef: "Vorig jaar hebben we gezien dat wij in staat zijn om te schitteren tijdens een aangepast feest. En ook dit jaar voelen we deze motivatie. We nemen mee wat we vorig jaar hebben geleerd en bedenken ook weer nieuwe dingen. We hopen heel hard dat we in 2022 een aangepast carnaval in elkaar kunnen zetten dat recht doet aan onze stad."

De volgende evenementen gaan niet in de huidige vorm door.

De nieuwjaarsreceptie

Kielegatse vrijmarkt

Klokkenberg Kielegats Konzert

Intocht

Hossen op de Markt

Grote optocht

Brakkenfeest

Maandag werd ook bekend dat de optocht in Roosendaal is geschrapt.

