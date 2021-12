Coronanieuws: 348 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, vijf doden

06.30

De burgemeester en wethouders van Oss hebben besloten tot 14 januari - de voorlopige einddatum van de lockdown - gratis parkeren in te stellen in het centrum, op parkeerterrein Jurgensplein en in de parkeergarages. Zo willen ze de ondernemers in het centrumgebied die getroffen worden door de nieuwe lockdown een steuntje in de rug geven. Dit gaat per direct in. Daarnaast is besloten dat er per direct niet wordt gehandhaafd op parkeren en fietsen in het centrum.