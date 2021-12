Helft minder boostervaccins in Aarle-Rixtel door communicatiefout GGD

De komende dagen kunnen er geen 1800 maar 900 boostervaccins gezet worden in de kerk in Aarle-Rixtel. Dat laat initiatiefnemer Paul Lijten aan Omroep Brabant weten. De reden is een communicatiefout bij de GGD. Lijten moest 900 dorpsgenoten die zich gemeld hadden voor een prik afbellen. Toch is hij niet boos: "Hoe zuur het ook is, dit kan gebeuren."

Ruim vijftig vrijwilligers werken vanaf dinsdagavond samen om drie avonden lang inwoners van Aarle-Rixtel een boostervaccinatie te geven. Iedereen van achttien jaar en ouder mocht een afspraak maken. Dat is bijzonder, want in de rest van het land zijn mensen jonger dan zestig jaar nog niet aan de beurt. Er werd dan ook massaal gereageerd, alle 1800 plekken waren bezet.

Verkeerde GGD

De toezegging voor 1800 vaccins stond zwart op wit, maar maandagmiddag kwam er slecht nieuws. Lijten: "We kregen bericht van de GGD Hart voor Brabant: door een menselijke fout zijn er geen 1800 maar slechts 900 prikken beschikbaar."

De fout zou er mee te maken hebben dat de afspraak gemaakt was met de GGD Hart voor Brabant, terwijl Aarle-Rixtel eigenlijk onder de GGD Brabant Zuid-Oost valt. Maandagavond was er in allerijl overleg met de twee GGD's en de burgemeester om de situatie te bespreken.

Begrip

Het resultaat is dat Lijten de helft van de mensen die zich gemeld hadden teleur moest stellen. Alle 50-plussers kunnen de komende avonden hun prik halen, de 50-minners hebben te horen gekregen dat ze nog even geduld moeten hebben.

Die mededeling valt goed, vertelt Lijten. "Hoe zuur het ook is, dit kan gebeuren. Er is begrip, ook voor de GGD die in deze tijden steeds moet inspelen op veranderingen." Hij is dan ook niet boos over de gang van zaken. "In tijden van crisis moet je niet de zwarte piet gaan spelen, kijk naar wat er wel goed gaat. Vorige week hadden we niks, nu gaan we in ieder geval 900 prikken zetten."

LEES OOK:

Vijftig vrijwilligers zetten boosters in Aarle-Rixtel, óók bij 18-plussers