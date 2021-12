Vijftig vrijwilligers zetten boosters in Aarle-Rixtel, óók bij 18-plussers

In februari werden er ook al vaccinaties gezet in de kerk in Aarle-Rixtel (foto: Paul Lijten). vergroot

Ruim vijftig vrijwilligers werken samen om volgende week achttienhonderd dorpsbewoners uit Aarle-Rixtel een boostervaccinatie te geven. Iedereen van achttien jaar en ouder mocht een afspraak maken. Dat is bijzonder, want in de rest van het land zijn mensen jonger dan zestig jaar nog niet aan de beurt. "Binnen 24 uur zaten we vol", vertelt mede-initiatiefnemer Paul Lijten. De prikken worden vanaf dinsdagavond gezet in de plaatselijke kerk.

Huisarten zijn door de GGD gevraagd om te helpen met het zetten van boosterpikken. Bij huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel is het zo druk, dat dit volgens Paul Lijten niet te doen is. "Maar je hoorde het ook bij de persconferentie: de nood van boostervaccinaties is hoog", zegt Paul. Zijn vrouw is huisarts en samen kwamen ze op het idee om te kijken of er met vrijwilligers uit het dorp geboosterd kon worden. "Er zijn genoeg vaccins, maar te weinig mensen die ze toedienen. We willen de zorg ontlasten en het dorp nog voor de kerst beschermen."

"We willen geen Project X. Het is voor en door het dorp."

Veel vrijwilligers bleken mee te willen werken aan dit plan. "Gepensioneerde huisartsen, de brandweer, de apotheek en de verpleegkundigen uit het dorp hebben dit opgepakt. De gemeente denkt ook mee. Iedereen wil echt iets voor elkaar doen", legt Paul uit. De prikken worden volgens Paul alleen gezet door mensen die dat al kunnen en vaker hebben gedaan. In korte tijd werd een website opgezet waarop bewoners van Aarle-Rixtel zich konden aanmelden. "We wilden het laagdrempelig houden, dus de website was simpel. Iedereen boven de achttien jaar kon zich inschrijven in een tijdsblok." Alleen mensen die in Aarle-Rixtel wonen, kunnen via dit initiatief een prik krijgen. "We willen geen Project X. Het is voor het dorp, door het dorp." Daar bleek veel belangstelling voor. De inschrijvingen openden zaterdagmiddag, diezelfde avond zaten de eerste twee dagen al vol. "De laatste dag is inmiddels ook gevuld", zegt Paul zondagmiddag. Het gaat om in totaal achttienhonderd mensen.

"Het zou organisatorisch nog mis kunnen gaan."

De vaccins worden binnenkort opgehaald bij de GGD. Het prikken wordt nog wel een hele klus. "Het gaat om veel mensen die geprikt worden, dus organisatorisch zou het nog mis kunnen gaan. Het blijft spannend. Daar zijn we open en eerlijk over tegen het dorp." Dit is niet de eerste keer dat een dergelijke actie wordt georganiseerd in Aarle-Rixtel. In februari en mei konden mensen ook al in de plaatselijke kerk een vaccinatie krijgen. "Nu is het veel groter, met meer mensen en vrijwilligers." Omdat de zorg al overbelast is, wil Paul mensen ook graag oproepen om niet meer steeds de huisarts te bellen me vragen over vaccinaties. "Veel mensen bellen met allerlei vragen die ze eigenlijk aan de GGD moeten stellen. Het zijn simpele vragen, maar de assistent is uiteindelijk toch veel tijd kwijt aan het beantwoorden van al die vragen. Die tijd kunnen ze juist goed gebruiken om zorg te leveren." LEES OOK: Meer prikhallen in Brabant: hier kan jij jouw booster halen

