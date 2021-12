Meer prikhallen in Brabant: hier kan jij jouw booster halen

De GGD's in Brabant schalen fors op om de boosterbelofte van coronaminister Hugo de Jonge waar te maken. Iedere volwassene die wil, moet in januari z'n prik kunnen halen. In onze provincie kan dat straks op veertien boosterprik-locaties. Dat zijn er nu nog tien.

De mouwen opstropen en gaan. Zo verwoordde directeur Ellis Jeurissen van GGD Brabant-Zuidoost de megaklus die de gemeentelijke gezondheidsdiensten deze week kregen. Miljoenen mensen komen binnen anderhalve maand langs de GGD-hallen om de boosterprik te krijgen. Zo moeten de gevolgen van de vlugge opmars van de besmettelijkere Omikron-coronavariant binnen de perken blijven.

Vier nieuwe boosterprik-locaties

Voor de GGD's is dat een hels karwei. Zij nemen nu versneld meer vaccinatielocaties in gebruik. In Bergen op Zoom, Cuijk en Tilburg zijn werknemers druk bezig om nieuwe priklocaties operationeel te krijgen. Op 18 december heropent bovendien de locatie Brabanthallen in Den Bosch de deuren. Ook worden openingstijden van bestaande prikhallen verruimd.

GGD West-Brabant (drie locaties) en GGD Brabant-Zuidoost (twee locaties) kiezen ervoor op een beperkt aantal plaatsen veel boosterprikken te zetten. Dit gebeurt onder meer in zogenoemde XXL-hallen. Dat is volgens hen effectief. GGD Hart voor Brabant (negen locaties) heeft juist meer verspreid over het gebied kleinere priklocaties. "Dichtbij onze inwoners", schrijft de GGD.

223.000 prikken per week

Eenmaal opgeschaald hopen de drie GGD's in totaal 223.000 prikken per week te kunnen zetten. Specifieke doelgroepen kunnen terecht in diverse ziekenhuizen, waaronder het Jeroen Bosch, Maasziekenhuis en Bernhoven.

