Zo lastig is het om een afspraak te maken voor een boosterprik

Verbaasd, geërgerd of boos. Veel mensen snappen niet dat het weer zo’n chaos is bij het maken van een afspraak voor een boosterprik bij de GGD. Bellen heeft geen zin, zegt de GGD: "We doen een dringende oproep: iedereen die een muis kan aanraken vragen we om online een afspraak te maken."

Bij Omroep Brabant komen deze woensdag talloze mailtjes binnen over de boosterprik. De meeste mensen zijn gefrustreerd dat ze geen contact krijgen. Een bloemlezing: Van Ginkel: "Planning is het toverwoord. Maar geen planners bij GGD met verstand daarvan helaas. Booster 1953 voor ons twee. Bellen en nog eens bellen. Dan maar online. Vul in voor twee. Alleen mijn man heeft een afspraak op 5 januari. Nu ik nog..."

Marian Verwerda: "Afspraak maken is niet mogelijk. Ik ben al dagen bezig. Ik word er steeds af gegooid." Johanna en Frans: "Ik ben al dagen aan het bellen, maar kom er niet door. Wij zijn van 1947 en 1951. Ik weet het niet meer." Ruud van Nooijen: "Wil je als (echt)paar een afspraak voor beiden maken, dan kan dat niet online, maar alleen telefonisch. Doe je dat, dan moet je eerst een menu doorworstelen en krijg je de vraag: 'Heeft u een brief ontvangen?’ Als het antwoord daarop 'nee' luidt, dan wordt de verbinding automatisch verbroken."

Evert Zeeboer: "Geen doorkomen aan. Om wanhopig van te worden." Dinie Heijmans: "Ik heb al 204 telefoontjes gepleegd maar kom er niet in. Dat wordt dus geen prik voor eind van het jaar. Maar ja, dat zijn we onderhand wel gewend. Bij ons in het appartement zijn al 60-jarigen geprikt terwijl ik als 78-jarige niet eens een oproep heb gehad."

Speciale vragen blijken ook lastig. Addy Pennings: "Het rare is dat mijn man bij de online vragenlijst één maal een 'ja' invult in verband met trombose en dan kun je niet online een afspraak maken. Dan moet je bellen en dat gaat zo ook niet. Je wordt zo gedwongen om overal 'nee' in te vullen, liegen dus, om aan de beurt te komen." Peter Caron: "Ik had maandag online een afspraak gemaakt, deze kan door omstandigheden niet doorgaan. Online wijzigen gaat niet. Telefonisch zijn ze nog steeds niet bereikbaar. Een nieuwe online afspraak maken lukt niet omdat ik al een afspraak heb. Ik blijf dus gewoon bellen zoals zoveel anderen." En een prik in de buurt is vaak ook niet mogelijk. M. de Bont: "Ik ben van 1947. Ik kan alleen heel ver weg. Ik heb geen vervoer en wil graag in Tilburg geprikt worden. Als ik het online probeer, kan ik alleen in Breda Eindhoven of nog verder weg." Joke Janson: "In Boxtel is een vaccinatiepunt, maar ik word verwezen naar Breda, Eindhoven, Oss, Waalwijk, Uden. Ja doei! Wie betaalt benzine aan mij als minima?" Wilma van Gestel: "Ik wil graag een boosterprik. Ik woon tegenover Willem II. Als ik mijn postcode invul, sturen ze mij naar Eindhoven, Breda, Helmond. Niet normaal. En bellen: geen doorkomen aan."

Rob en Ingeborg: "Het lukt wel om digitaal een afspraak te maken. Maar het is te gek voor woorden dat alle 60-plussers uit Den Bosch naar Eindhoven, Veghel, Waalwijk, Boxtel of Culemborg worden gestuurd." Cor van Leuken: "Ik heb al een afspraak staan maar kon ook alleen kiezen uit Weert, Boxtel of Veghel. Terwijl ik in Geldrop woon." Maar opvallend: "Een collega gaf opzettelijk een andere postcode op, verder weg en kon dus wel in Eindhoven terecht. Dichtbij dus." Nelly van Nijnatten: "Het is te belachelijk voor woorden, je komt er telefonisch en online niet door. Lukt het wel, dan moet je van Brabant naar Zeeland. Hoe krom is dat? En dan nog niet samen, dus twee maal er naar toe rijden. Hoe verzin je het..."

Er zijn ook veel klachten dat het lang duurt voor de prik wordt gezet. Ellen Verhoeven: "Mijn man (1956) en ik (1959) hebben online een afspraak gemaakt maar kunnen pas op 4 en 6 januari terecht voor een boosterprik. Wij hebben allebei AstraZeneca gehad en ik lees dat Van Dissel zegt dat die geen enkele bescherming biedt tegen Omikron. Hoezo kunnen we dan pas over 3 weken terecht voor een boosterprik?" Ad van Kempen: "Ik woon in Tilburg, maar ik kan online geen afspraak maken voor hier in Tilburg. Tilburg is toch geen kleine stad. Neen, ik word gedwongen om een roteind te rijden en dan pas in januari. Dus als het een beetje meezit, ben ik vanaf februari weer beschermd." Henk van den Berg: "Ik heb ook al 50 keer geprobeerd. Ik ben 65, bouwjaar 1956. Gisteravond online geprobeerd, maar kan dan pas half januari terecht. 4 weken wachten nog. Terwijl er geroepen wordt dat wij de prik nu kunnen halen."

Maar er is ook nog wel goed nieuws. Cécile Vrijhoff: "Ik heb gisteravond om 22.30 uur een online reservering gemaakt voor... vanmorgen 8.45 uur! Ik wist niet wat ik zag! Binnen 10 uur kon ik geboosterd worden!" Ria Borgs: "Gistermiddag had ik geluk en mocht ik 50 minuten naar een afschuwelijk muziekje luisteren dat iedere 15 seconden werd onderbroken met de mededeling dat ik zo snel mogelijk met een medewerker zou worden doorverbonden. Uiteindelijk kreeg ik een superlieve dame aan de lijn die een afspraak kon inplannen op 24 december." LEES OOK:

