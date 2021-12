Tientallen mensen boosterprik geweigerd: 'Binnenlopen mag niet meer'

Tientallen mensen zijn woensdagmorgen weggestuurd op de priklocatie van de GGD aan de Haverdijk in Helmond. Ze wilden zonder afspraak een boosterprik halen, maar dat werd geweigerd.

Van de Griendt kan het niet geloven. “Er stonden tientallen mensen die daar zonder afspraak een prik wilden halen. Eerst kon dat, maar sinds vandaag niet meer. Een leidinggevende daar vertelde me dat dat vannacht is veranderd.”

Cor van de Griendt (73) uit Beek en Donk kan er zich boos om maken. Hij was woensdagmorgen samen met zijn vrouw en gehandicapte zoon naar de priklocatie in Helmond gegaan. “Ik heb diabetes en heb wat overgewicht. Ook ben ik hartpatiënt, dus ik wil een boosterprik.”

“Wat moet ik nu?”, vervolgt Van de Griendt. “Mijn huisarts heeft van alles geprobeerd, maar tevergeefs. En er staat hier ook geen rij. Ongelooflijk.”

Volgens de GGD Brabant Zuid-Oost is het altijd zo geweest: geen boosterprikken zonder afspraak. Maar Anita Sterken (63) uit Nuenen bestrijdt dat. “Mijn man heeft afgelopen maandag zonder afspraak een boosterprik gekregen. Ik kreeg er toen geen, omdat mijn eerste vaccinatie nog geen zes maanden geleden was. Maar omdat minister De Jonge gisteravond vertelde dat dat is veranderd in drie maanden zijn we vandaag weer gegaan. Maar nu mag het niet meer.”

“Ik ben gevaccineerd met AstraZeneca en die beschermt niet meer. Dus ik wil graag snel een booster”, vertelt Anita.