Bellen voor boosterprik heeft geen zin, GGD kan alle telefoontjes niet aan

Er is geen doorkomen aan, merkt Ad van den Broek. De 80-jarige Ossenaar wil graag een boosterprik, maar al dagenlang krijgt hij geen gehoor bij het landelijke nummer van de GGD, 0800-7070. Ad woont nog zelfstandig in zijn flatje in Oss. Hij wil graag een boosterprik: “Ik wil niet ziek worden.”

Maar dat is niet aan de 80-jarige Ad besteed. “Daar weet ik niet zoveel van. Ik wil graag via de telefoon een afspraak maken en dan kan ik zo met m’n scootmobiel naar de locatie hier in Berghem.”

Minister Hugo de Jonge kondigde dinsdagavond aan dat iedere 18-plusser versneld een boosterprik kan krijgen. Voor eind januari moet iedereen die dat wil een extra prik hebben gehad.

Een vrouw uit Sint-Michielsgestel, die anoniem wil blijven, heeft hetzelfde probleem. Zij is uit 1955 en kan daarom al een boosterprik krijgen. Ze maakte een afspraak online maar pas op 6 of 8 januari kan ze terecht. En ook niet in de buurt, maar in Culemborg, Eindhoven of Helmond. Bellen voor een locatie dichterbij lukt niet omdat de lijnen overbezet zijn.

Overbelast

Navraag bij de GGD leert dat er voorlopig geen mogelijkheid is om te bellen: "Het heeft voorlopig geen zin om de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn te bellen", meldt GGD-koepelorganisatie GGD-GHOR. "Het callcenter voor boosterafspraken staat onder extreme druk en daarom worden geen extra telefoontjes meer aangenomen.

"Wij willen dat iedereen die dat kan, online een afspraak maakt, om het callcenter te ontlasten", zegt een woordvoerder. "Alleen als je dat echt niet kan, kan je wel bellen."

De woordvoerder noemt de toestroom "echt extreem". "We doen een dringende oproep; iedereen die een muis kan aanraken vragen we om online een afspraak te maken."

Probeer jij ook telefonisch een afspraak maken bij de GGD, maar lukt dat niet? Laat het Omroep Brabant weten. Klik hier om te mailen.