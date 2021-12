Snel boosteren vereist volgens GGD strenge regels: 'Mouwen opstropen'

De versnelling van de boostercampagne leidt tot extreme drukte bij de GGD én onvrede bij de doelgroep. Zo werden woensdagochtend tientallen mensen weggestuurd die op de bonnefooi naar de priklocatie aan de Haverdijk in Helmond waren gekomen. Ook is het telefonisch maken van een afspraak een helse klus, aldus vele Brabanders. "Het is juist nu belangrijk dat mensen zich aan de regels houden", stelt de GGD.

“En dat gaan we redden. In heel Brabant", zegt Jeurissen beslist. “Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar alleen al bij de GGD Brabant-Zuidoost zetten wij vanaf volgende week 8000 boosterprikken per dag naast de normale vaccinaties. Ook dat gaat gewoon door.”

En die is niet mals. Vanwege de omikronvariant van het coronavirus moet de GGD uiterlijk in de tweede helft van januari alle achttienplussers een booster hebben aangeboden.

“Daarnaast belt iedereen toch vaak rond dezelfde tijd. Probeer dat te spreiden over de dag en het meerdere keren te proberen. Wij adviseren iedereen om online een afspraak te maken. Dan is het sneller geregeld.”

Over de Brabanders die voor niks naar een priklocatie kwamen, is Jeurissen duidelijk. “Ook zij moeten zich aan de regels houden. In het begin van de boostercampagne hebben we gezegd dat als je aan de beurt was, je mantelzorger of partner in dezelfde leeftijdscategorie ook meteen geprikt kon worden. Dat kon toen nog in die kleine aantallen, maar nu staan we voor de uitdaging om in een paar weken 8,2 miljoen Nederlanders te prikken. Dan moet ook echt alles op afspraak.”

Volgens Jeurissen worden de priklijnen in Brabant-Zuidoost momenteel uitgebreid van 22 naar 26 en zijn de twee XXL-locaties een uur langer open. Zodra dat proces is afgerond, zal de extra capaciteit er ook voor zorgen dat het makkelijker wordt om een afspraak in te plannen.

Andere Brabanders mopperen over de reisafstand om een prik te halen. “De GGD Brabant-Zuidoost heeft, net als in West Brabant, gekozen voor XXL-locaties. Dat is efficiënter en daarmee kunnen we dat aantal prikken per dag ook kwijt", zegt Jeurissen, die daarmee de grotere reisafstand op de koop toeneemt. In Midden- en Noordoost-Brabant is gekozen voor 'meerdere kleinere locaties'.

"Ik blij dat we in actie komen en dat iedereen die wil, beter tegen de nieuwe variant is opgewassen. Het is nu gewoon een kwestie van mouwen opstropen en gaan.”

