A50 naar het zuiden tot drie uur 's middags dicht nadat vrachtwagen kantelt

De A50 richting het zuiden is woensdagochtend afgesloten tussen Sint-Oedenrode en knooppunt Ekkersweijer bij Eindhoven. Rond kwart over zes is daar een vrachtwagen gekanteld. Rijkswaterstaat vreest dat de weg niet voor drie uur 's middags volledig vrijgegeven zal kunnen worden.

"Het ongeluk gebeurde precies in de bocht naar Ekkersweijer", laat een andere vrachtwagenchauffeur weten. Varkens

De gekantelde vrachtwagen vervoerde varkens. Een aantal dieren liep na het ongeluk over de snelweg. "Een andere vrachtwagenchauffeur heeft geholpen bij het vangen van deze dieren." Of er bij het ongeluk ook dieren overleden zijn, weet hij niet. Volgens Rijkswaterstaat is er na het kantelen van de vrachtwagen ook diesel op het wegdek terechtgekomen. Omrijden

Vanwege de afsluiting van de snelweg krijgt verkeer naar het zuiden het advies om via Den Bosch om te rijden en de A59 en de A2 te nemen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Of de bestuurder van de vrachtwagen bij het ongeluk gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. Nog een probleem

Er waren woensdagochtend ook problemen op de A50 naar het noorden. Bij Ravenstein werd rond kwart voor acht een rijstrook afgesloten, nadat daar een auto strandde. Dit leidde rond acht uur tot zes kilometer file vanaf Oss-Oost. Rond half negen werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven.

